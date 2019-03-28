У Авакова сделали громкое заявление про угрозы казни членов избиркомов

Некоторым председателям избирательных комиссий избирательных участков на выборах президента Украины поступают сообщения с угрозами.

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что это может быть провокация российских спецслужб, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я получил информацию, что некоторым председателям избирательных участков сегодня начали поступать СМС следующего провокационного характера: "Уважаемый ФИО, если на вашем участке победит (ФИО кандидата), то вас казнят" и подпись одной из общественных организаций праворадикального направления", - рассказал он на брифинге.

Представитель МВД призвал членов избирательных участков сообщать правоохранительным органам о подобных фактах.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Владимир Зеленский и Петр Порошенко вероятнее всего проходят во второй тур выборов президента.