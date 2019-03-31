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Что происходит в штабе Порошенко: первые эксклюзивные фото

воскресенье, 31 марта 2019, 14:37

В Киеве, в штабе нынешнего президента и кандидата на выборах Петра Порошенко уже идет подготовка к торжественной встрече важных гостей, включая и самого Порошенко.

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЮ 31 МАРТА

В "Мистецьком Арсенале", где расположен штаб, побывал корреспондент "Апострофа".

На фотографиях можно увидеть, что в помещениях "Арсенала" пока находится немного людей, однако фуршет уже готов к приему гостей.

Как сообщается, главных гостей дня ждут в 16:00. Сам нынешний президент должен прибыть вечером, уже после окончания голосования, в 22:00.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Черниговской области в одном из избирательных участков неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью.

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