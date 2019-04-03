Где купить билеты: сети взорвались из-за видео Зеленского о дебатах с Порошенко

Украинцы бурно обсуждают видеообращение Владимира Зеленского к Петру Порошенко о дебатах на НСК "Олимпийский".

Своим мнением об этом пользователи поделились в соцсетях.

В частности, часть украинцев восприняла заявление шоумена с нескрываемым сарказмом и юмором.

"Перед дебатами на стадионе споет Вакарчук)", "Запасаюсь попкорном", "Так, а билеты продаются?" – пишут в сети.

Другая часть украинцев не скрывает своего восхищения выпадом Зеленского.

Третьи же не разделяют оптимизма первых и вторых, утверждая, что таким образом Зеленский пытается уйти от "неудобных вопросов", не участвовать в дебатах и даже усмотрели угрозу для безопасности Петра Порошенко.

"Боишься прийти на Суспільне, где тебе наверняка зададут неудобные вопросы? Преврати это в шоу, где ты чувствуешь себя лучше! В еще одну серию твоего сериала, где ты будешь выступать в своем драматическом образе слуги народа. Еще на велике на дебаты обязательно приедь", - написал Paul Shapoval.

Подробнее о бесполезности дебатов в украинских реалиях, читайте в материале "Апострофа": Нужны ли Украине дебаты Зеленского и Порошенко.