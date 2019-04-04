Дебаты Зеленский-Порошенко: у Авакова сделали заявление

НСК "Олимпийский" готов принять дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

"Стадион так стадион. Не впервые. Финал Лиги чемпионов УЕФА и ️в мае прошлого года провели без проблем. Поэтому подразделения МВД Украины: а именно Национальная полиция Украины из ГСЧС Украины и Национальная гвардия Украины готовы обеспечить охрану публичного порядка и безопасности на "Олимпийском" и во время президентских дебатов.

И пусть победит сильнейший. Только у нас есть одно, но жесткое требование - болельщикам обеих команд кандидатов вести себя вежливо и правопорядок не нарушать", - написал он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что нынешний президент и кандидат на выборах Петр Порошенко обратился к Владимиру Зеленскому и ответил ему на вызов на дебаты на стадионе НСК "Олимпийский".