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Привыкли к ток-шоу: что украинцы ожидают увидеть на дебатах

четверг, 04 апреля 2019, 03:31

Украинцы ожидают от возможных дебатов между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко не содержательного диалога, а сценку из очередного ток-шоу.

Об этом "Апострофу" рассказал политэксперт Андрей Вигиринский.

По его словам, в украинских реалиях модель дебатов с экспертами, которые задают вопросы кандидатам, будет работать недостаточно хорошо.

"Часть этих экспертов, которые будут присутствовать на дебатах - это люди, которые принадлежат к общественным организациям, аффилированным с американскими грантодателями; часть - это эксперты, которые открыто работают на тех или иных кандидатов, и понятно, что их вопросы будут иметь ту или иную окраску. А, по-моему, на дебатах должен быть один качественный, хороший ведущий, который не будет стесняться перебивать кандидатов, один из которых является действующим президентом", – говорит Вигиринский.

Эксперт считает, что украинцы не хотят от дебатов раскрытия содержания программ двух кандидатов, а ожидают "сценку из "95-го квартала".

"Здесь все зависит от того, что зритель хочет услышать: дешевую, простую правду или раскрытия содержания. Я уверен, что сегодня массовый зритель немного устанет слушать содержательный диалог, он уже привык к ток-шоу, где друг друга оскорбляют, нецензурно ругаются, бьют друг друга палками. Украинцы уже привыкли к таким дебатам. А я считаю, что сейчас нужны немножко другие дебаты - качественного уровня. Создается впечатление, что наши люди, когда говорят о дебатах, при этом зная, какие эти кандидаты, их бэкграунд и заочные взаимоотношения, хотят увидеть одну из сценок "95-го квартала". Хотят ли люди услышать содержание - нет, не хотят", – считает политэксперт.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Нужны ли Украине дебаты Зеленского и Порошенко.

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