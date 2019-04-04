У Зеленского указали, что не так в согласии Порошенко выйти на стадион

В команде кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского рассказали о том, чего ждут от кандидата в президенты и действующего главы государства Петра Порошенко для того, чтобы дебаты состоялись.

Как заявил УНИАН глава штаба Зеленского Иван Баканов, Порошенко не выполнил ряд условий для проведения дебатов. Как только они будут выполнены, стороны согласуют дату и время дебатов.

""Не на все вопросы даны ответы по этому поводу. Мы еще ждем, может, нам еще дадут дополнительный ответ. В ролике было еще несколько вопросов ... там было о признании кандидата кандидатом, о предоставлении ответа относительно медицинской экспертизы", - заявил он.

Баканов также отметил, что у его штаба уже есть договоренность с НСК "Олимпийский" по поводу проведения дебатов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что НСК "Олимпийский" готов принять дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.