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Зеленский отказался сдавать анализы вместе с Порошенко: в чем причина

четверг, 04 апреля 2019, 18:26

Кандидат в президенты Владимир Зеленский не будет сдавать анализы вместе с президентом Украины Петром Порошенко.

Об этом заявил спикер штаба шоумена Дмитрий Разумков.

"При всем уважении к "Олимпийскому", я думаю, что есть независимые площадки", - сказал Разумков.

Он отметил, что Зеленский в пятницу, 5 апреля, намерен сдать анализы в частной лаборатории Eurolab, куда приглашает прийти Порошенко, а также СМИ. Отмечается, что Зеленский намерен прийти в лабораторию в 8 утра.

"Это абсолютно независимая лаборатория, где можно будет сдать анализы и ни у кого не возникнет вопросов о том, что где-то, кто-то, что-то подтасовал", - сказал Разумков.

Как сообщал "Апостроф", ранее у Порошенко согласились на условие относительно сдачи анализов на алкоголь и наркотики перед дебатами. По плану главы государства, все должно было произойти 5 апреля в 9 утра.

Подробнее о бесполезности дебатов в украинских реалиях, читайте в материале "Апострофа": Нужны ли Украине дебаты Зеленского и Порошенко.

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