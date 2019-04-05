Американский профессор рассказал, за счет чего Порошенко может обойти Зеленского

Профессор политологии в университете Нью-Йорка Александр Мотыль подвел итоги первого тура президентских выборов в Украине и рассказал о том, как Петр Порошенко сможет обойти Владимира Зеленского во втором туре.

Свое мнение он высказал в колонке на "Укринформе".

"Как ни парадоксально, три основные сильные стороны Порошенко – это три главные слабости Зеленского. Порошенко имеет выдающийся послужной список. Он опытный политический профессионал, который доказал, что может управлять страной и достойно представлять ее на международной арене. Он умеет привлечь к себе окружающих, что раскрывается на небольших встречах. В отличие от него, Зеленский не имеет политического или государственного послужного списка, а имеет опыт только как шоумена. У него нет ни политических навыков, ни политически высокого профессионализма. И хотя президент, которого он играет на телевидении, является действительно хорошим парнем, личность Зеленского остается загадкой. Украинцы знают Василия Голобородько – вымышленного президента, которого он изображает в телевизионном сериале "Слуга народа", а не человека, который играет эту роль", - выразил свою точку зрения профессор.

По его словам, Порошенко должен приложить все усилия, чтобы за эти несколько недель до второго тура достучаться до людей, что поможет ему обогнать Зеленского.

"Путь к этому – предвыборное турне в провинции, импровизированные визиты в школы, в церкви, на фирмы, встречи в залах в городах с неограниченными возможностями для людей, задавать вопросы, а также постоянно приглашать Зеленского присоединиться к нему на любых форумах", - добавил Мотыль.

Ранее "Апостроф" сообщал, что У Зеленского объяснили казус с ошибкой в дате анализов.