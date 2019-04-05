Анализы Порошенко: врач рассказал о первых результатах исследований

Врач Киевской городской наркологической клинической больницы "Социотерапия" Владимир Ярый представил первые результаты исследования анализов кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко.

В эфире телеканала "Прямой" он заявил, что пробы показали отсутствие в организме алкоголя или других психоактивных веществ.

"В первую очередь мы исследовали мочу, это было еще на стадионе "Олимпийский", никаких психоактивных веществ обнаружено не было. И после этого, в течение 1 часа 40 минут мы провели исследование с помощью газового хроматографа - исследование крови на наличие алкоголя. Он также отсутствовал", - сказал Ярый.

Врач отметил, что образцы волос Порошенко передадут в лабораторию и ориентировочно через две недели они смогут установить окончательный результат.

Ярый добавил, что анализ покажет результат, минимум за 6 месяцев жизни.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Зеленский объявил результаты своих анализов на наркотики.