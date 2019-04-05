Анализы Порошенко и Зеленского: кто фаворит второго тура после медицинской пятницы

Букмекерские конторы, которые дают прогнозы на президентские выборы в Украине, никак не отреагировали на события, произошедшие сегодня в стране, где кандидаты Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдали анализы на предмет наличия запрещенных веществ в крови.

Три крупные букмекерские конторы - "Фаворит", "ПариМатч" и Bwin - не изменили котировок и по-прежнему считают, что безоговорочным фаворитом гонки является шоумен Зеленский.

Так, "ПариМатч" предлагает на победу Зеленского коэффициент 1,35, в то время как на Порошенко можно поставить за 3,10. Аналогичные котировки предлагает крупнейшая западная букмекерская контора Bwin.

У конторы "Фаворит" коэффициенты немного отличаются - 1,33 на победу Зеленского и 3,05 на победу Порошенко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Зеленский объявил результаты своих анализов на наркотики.