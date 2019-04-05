День веселых анализов: соцсети обсуждают поход в клинику Зеленского и Порошенко

Украинцы с не утихающим энтузиазмом и юмором обсуждают сдачу анализов кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.
Своим мнением на этот счет они делятся в соцсетях.
Стоит отметить, что часть украинцев восприняли этот "перформанс" с нескрываемым юмором.
"Зеленский пролил кровь за Украину", - написал в Facebook Богдан Процишин.
Дебаты которые я бы хотел увидеть pic.twitter.com/R3EAWnmkrf— 3й тост за Prodigy (@DFENS3000) 5 апреля 2019 г.
В тоже время, другая часть украинцев не увидела в этом ничего смешного, попросив у кандидатов дать украинцам возможность самим сделать выбор.
"Можно просто придерживаться законов? НЕ хайпа, не роликов? Можно? Придерживайтесь. И дайте стране возможность делать осознанный выбор", - написал в Facebook журналист Роман Скрыпин.
Как сообщал "Апостроф", ранее появились новые яркие фото из клиники, где Владимир Зеленский сдавал анализ. Также появилась онлайн трансляция сдачи анализа и Петром Порошенко.