День веселых анализов: соцсети обсуждают поход в клинику Зеленского и Порошенко

Украинцы с не утихающим энтузиазмом и юмором обсуждают сдачу анализов кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

Своим мнением на этот счет они делятся в соцсетях.

Стоит отметить, что часть украинцев восприняли этот "перформанс" с нескрываемым юмором.

"Зеленский пролил кровь за Украину", - написал в Facebook Богдан Процишин.

Дебаты которые я бы хотел увидеть pic.twitter.com/R3EAWnmkrf — 3й тост за Prodigy (@DFENS3000) 5 апреля 2019 г.

В тоже время, другая часть украинцев не увидела в этом ничего смешного, попросив у кандидатов дать украинцам возможность самим сделать выбор.

"Можно просто придерживаться законов? НЕ хайпа, не роликов? Можно? Придерживайтесь. И дайте стране возможность делать осознанный выбор", - написал в Facebook журналист Роман Скрыпин.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились новые яркие фото из клиники, где Владимир Зеленский сдавал анализ. Также появилась онлайн трансляция сдачи анализа и Петром Порошенко.