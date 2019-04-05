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Как Порошенко сдает "президентский" анализ: онлайн трансляция

пятница, 05 апреля 2019, 09:25

Президент Петр Порошенко вслед за комиком Владимиром Зеленским пришел утром 5 апреля сдавать анализы.

"Апостроф" ведет онлайн трансляцию.

В отличие от Зеленского, который сдал кровь в клинике Eurolab, президент пришел в медицинский пункт столичного стадиона "Олимпийский".

Напомним 3 апреля комик записал видео, в котором предложил выступить на стадионе "Олимпийский" и выдвинул нынешнему президенту Петру Порошенко условия для проведения дебатов. Порошенко принял вызов и согласился провести дебаты на НСК "Олимпийский". 4 апреля спикер избирательного штаба президента Олег Медведев заявил, что Порошенко готов выполнить условия Зеленского и сдать все необходимые медицинские анализы, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков. В свою очередь у Зеленского заявили, что будут сдавать необходимые анализы в частной лаборатории Eurolab.

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