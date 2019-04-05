Зеленский сдал анализы: эксклюзивные фото и видео

Кандидат в президенты Владимир Зеленский утром 5 апреля приехал в частную лабораторию Eurolab для сдачи анализов.

На месте находится корреспондент "Апострофа".

Зеленский сдал в клинике кровь из вены. Предварительные результаты будут готовы приблизительно через 5 часов. Это скрининговый тест, который покажет, принимал ли человек наркотики или алкоголя на протяжении от 1 до 3 дней. Более полное исследование будет длиться до 7 дней. Оно покажет прием наркотиков до 4-х месяцев.

Зеленский объяснил, почему отказался от сдачи тестов на "Олимпийском": "Через три дня мы получим результат на электронную почту и всем покажем. На "Олимпийском" нет специальной лаборатории. Поэтому очень странное было приглашение... Не просто взяли кровь, просто здесь есть лаборатория".

Напомним 3 апреля комик записал видео, в котором предложил выступить на стадионе "Олимпийский" и выдвинул нынешнему президенту Петру Порошенко условия для проведения дебатов. Порошенко принял вызов и согласился провести дебаты на НСК "Олимпийский". 4 апреля спикер избирательного штаба президента Олег Медведев заявил, что Порошенко готов выполнить условия Зеленского и сдать все необходимые медицинские анализы, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков. В свою очередь у Зеленского заявили, что будут сдавать необходимые анализы в частной лаборатории Eurolab.

После обследования Зеленского в 9 часов утра начнется обследование Порошенко.