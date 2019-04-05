Тимошенко ответила на приглашение Зеленского "судить" дебаты

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко ответила отказом на приглашение вести дебаты кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Решение Тимошенко в эфире радио "Новое время" озвучил советник предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

По его словам, у лидера "Батькивщины" не назвали причин такого решения.

Разумков отметил, что Тимошенко была бы независимой арбитром, так как постоянно критиковала бы обоих кандидатов.

"Если бы она согласилась, то на стадионе было бы представлено 60% голосов избирателей. То есть это было бы реально представительство больше половины страны. Но случилось так, как случилось", - сказал Разумков.

Как сообщал "Апостроф", эмоции украинцев в связи с видеообращением Владимира Зеленского к Петру Порошенко о дебатах, не утихают.