Гибридный абсурд: соцсети обсуждают "битву" Порошенко и Зеленского

В соцсетях продолжают активно обсуждать предстоящий второй тур президентских выборов в Украине, в который вышли действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.

Так, журналисты, поэты и общественные активисты выразили свою точку зрения по поводу "битвы" двух кандидатов.

Напомним, что второй тур президентских выборов в Украине пройдет 21 апреля.

Как сообщалось, в украинской армии за кандидата Владимира Зеленского голосовали контрактники, которые не являются патриотами Украины, а только и надеются, что новый президент поспособствует скорейшему завершению войны.

Ранее "Апостроф" сообщал, что известный социолог и исследователь путинизма Игорь Эйдман считает, что "цирк", который устроили с выборами в Украине - лучше, чем "кладбище с зомби", как в России.