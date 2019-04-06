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Журналист назвал причину голосования военных за Зеленского, сравнив Украину с сельским клубом

суббота, 06 апреля 2019, 15:01

Если бы военнослужащие украинской армии единогласно поддержали в первом туре президентских выборов Петра Порошенко, то это бы говорило о том, что они не могут сделать свободное волеизъявление.

Такую точку зрения в интервью "Апострофу" выразил журналист Виталий Портников.

"Что такое 100% за одного кандидата? Это значит, что солдат и офицер боятся командира. Армия перестает быть советской. Но вместе с этим, она очень разная по настроениям, а потому среди военных есть именно такое электоральное распределение", - прокомментировал он поддержку Владимира Зеленского среди военных.

Журналист считает, что военные хотят смены власти, а Зеленский - новый человек, который никак не связан с политикой.

"Менять нужно не исполнителя, а филармонию. Если человек поет в зале, где плохая акустика, где не настроен рояль, и все звучит, как в сельском клубе, то даже если ты в сельский клуб приведешь Лучано Паваротти, не надейся, что его хорошо там услышишь - он там не исполнит свою арию. А наши люди верят, что вопрос не в сельском клубе, а именно в Лучано Паваротти. Мол, если Паваротти выйдет на сцену с палочкой, то сельский клуб превратится в Ла Скалу. Такого, конечно, не будет - и мы и дальше будем жить в этом сельском клубе как минимум еще 25 лет. Как минимум", - добавил он.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Через 5-6 месяцев Украина будет знать имя реального главы государства - Виталий Портников

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