РУС. | УКР.

понедельник, 8 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.65
Меню
Политика

Выборы президента 2019

Новости

8 апреля

17:29
​Появилось фото и видео "перехвата" в Киеве иностранцев, перевозящих оружие
17:00
Гороскоп на завтра: Львам нужно быть смелее, а у Скорпионов вероятны интрижки
16:59
​На пляжи популярного у украинцев курорта вынесло страшные находки: фото
16:52
Нетрезвый украинский военный устроил смертельное ЧП на Донбассе
16:35
Как Барби: Тина Кароль удивила эффектным образом
16:32
В автомобилях Tesla появится режим "украинских дорог": Илон Маск гарантировал
16:28
​Женщина вылетела из буса: появилось видео жесткого ДТП под Хмельницким
16:23
Порошенко отправил в отставку одесского губернатора: тот отказался уходить
16:21
Коломойский попытается вернуть средства из ПриватБанка в случае победы Зеленского, - журналистка
16:05
В чемпионате Украины произошла очередная тренерская отставка
15:59
В метро Киева объявили конец эры жетонов: названа дата
15:55
Рядом с Крачковской: в Москве похоронили актера Булдакова
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Коломойский попытается вернуть средства из ПриватБанка в случае победы Зеленского, - журналистка

понедельник, 08 апреля 2019, 16:21

Бизнесмен и бывший собственник ПриватБанка Игорь Коломойский планирует вернуть средства из национализированного финучреждения в случае победы Владимира Зеленского на выборах.

Об этом сообщила телеведущая, журналистка Espresso.TV Татьяна Шустрова у себя в Facebook.

Она отметила, что речь идет о 2 миллиардах долларов.

"Коломойский уже сам заявил, что поддерживает Зеленского. Впрочем, все это мы и так прекрасно знали. Гораздо интереснее – зачем олигарх поддерживает Зеленского. Хотя и здесь без сюрпризов: причина – очень солидные деньги. На кону стоит сумма в 2 миллиарда долларов. После национализации ПриватБанка Коломойский судится за них уже несколько лет", – напомнила Шустрова.

Журналистка считает, что возвращать себе банк Игорь Коломойский не планирует, его интересует лишь возврат средств со счетов, а при президенте Порошенко добиться этого невозможно.

"На вопрос по поводу возврата 2 миллиардов долларов Коломойский прямо сказал: "Я рассчитываю на честный и справедливый суд и честную правовую оценку. Пока будет Порошенко, никакого справедливого суда в стране не будет", – заявила журналистка.

Также Шустрова предположила, что уже существует договоренность между Коломойским и Зеленским относительно средств ПриватБанка. По ее мнению, расплачиваться за эту сделку придется простым украинцам – клиентам государственного банка.

"Вероятно, Коломойский и Зеленский по этому поводу уже даже имеют определенные договоренности. Поэтому эксперимент под названием "новое лицо" в кресле президента может обойтись избирателям в 2 миллиарда американских денег. Это по 50 долларов из кармана каждого украинца", – констатировала Татьяна Шустрова.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: ПолитикаВыборы Тема:
Теги:

Поделиться

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Только один шанс: как Порошенко может выиграть выборы у Зеленского

Первый тур выборов президента Украины: Зеленский победил Порошенко

Тревожные сигналы не только для Порошенко: почему украинцы голосуют за Зеленского

Пинг-понг Зеленского, официанты-бодигарды Порошенко и тайная комната Тимошенко: репортаж из штабов кандидатов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: