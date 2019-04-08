Коломойский попытается вернуть средства из ПриватБанка в случае победы Зеленского, - журналистка

Бизнесмен и бывший собственник ПриватБанка Игорь Коломойский планирует вернуть средства из национализированного финучреждения в случае победы Владимира Зеленского на выборах.

Об этом сообщила телеведущая, журналистка Espresso.TV Татьяна Шустрова у себя в Facebook.

Она отметила, что речь идет о 2 миллиардах долларов.

"Коломойский уже сам заявил, что поддерживает Зеленского. Впрочем, все это мы и так прекрасно знали. Гораздо интереснее – зачем олигарх поддерживает Зеленского. Хотя и здесь без сюрпризов: причина – очень солидные деньги. На кону стоит сумма в 2 миллиарда долларов. После национализации ПриватБанка Коломойский судится за них уже несколько лет", – напомнила Шустрова.

Журналистка считает, что возвращать себе банк Игорь Коломойский не планирует, его интересует лишь возврат средств со счетов, а при президенте Порошенко добиться этого невозможно.

"На вопрос по поводу возврата 2 миллиардов долларов Коломойский прямо сказал: "Я рассчитываю на честный и справедливый суд и честную правовую оценку. Пока будет Порошенко, никакого справедливого суда в стране не будет", – заявила журналистка.

Также Шустрова предположила, что уже существует договоренность между Коломойским и Зеленским относительно средств ПриватБанка. По ее мнению, расплачиваться за эту сделку придется простым украинцам – клиентам государственного банка.

"Вероятно, Коломойский и Зеленский по этому поводу уже даже имеют определенные договоренности. Поэтому эксперимент под названием "новое лицо" в кресле президента может обойтись избирателям в 2 миллиарда американских денег. Это по 50 долларов из кармана каждого украинца", – констатировала Татьяна Шустрова.