Известный журналист пояснил, чего боится Зеленский и за что он троллит Порошенко

Кампания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заключается в том, что он троллит традиционную политическую тусовку.

Такое мнение в интервью "Апострофу" выразил журналист Денис Казанский.

"Он всячески ее высмеивает, старается выставить в каком-то глупом свете. Факт в том, что результаты первого тура показали, что его избиратели от него этого ждут. Поэтому он так и делает. Кампания Зеленского вообще очень отличается тем, что проходит в основном в соцсетях – он не ходит на ток-шоу, не проводит пресс-конференции, а обращается к своим поклонникам через Instagram и Facebook. А демонстрируемые его командой ролики – это формат соцсетей. Это хайп, который нужен для мобилизации именно той аудитории, которая у него есть в соцсетях", - сказал журналист.

По словам Казанского, сейчас огромную роль могут сыграть дебаты Зеленского с его оппонентом - действующим президентом Петром Порошенко.

"Всегда лучше узнавать ближе своих кандидатов, узнавать лучше тех людей, за которых собираешься голосовать. Не даром дебаты используются во всем мире – я говорю о цивилизованных странах. Но не берусь гадать, состоятся ли они в Украине, потому что все совершенно непредсказуемо, а любой человек, который пытается что-то анализировать с серьезным лицом, потом выглядит глупо. Поэтому может случиться все, что угодно. Они могут как выйти на стадион и дебатировать с Порошенко, так и выдвинуть много мелких бессмысленных невыполнимых условий, которые в итоге приведут к тому, что дебаты будут сорваны", - отметил он.

При этом Казанский считает, что Зеленский побаивается предстоящих дебатов.

"Когда я вижу его видео, то его манера общения напоминает меня самого, когда я учился в университете. Например, я отвечал, не зная ответа. И когда он отвечает, складывается впечатление, что перед нами студент на экзамене. И это выглядит неуверенно. Другой вопрос – его аудитории это все нравится. Плюс, мы же не знаем его стратегию на дебаты. Как бы там ни было, любой более-менее адекватный человек может дебатировать с Порошенко, по крайней мере знает, что ему сказать", - добавил журналист.

В завершении он добавил, что Зеленский не глупый и понимает, какие вопросы нужно задавать Порошенко на дебатах.

Полное интервью читайте в материале "Апострофа": Любой мир с Россией закончится хаосом и крово­пролитием - Денис Казанский.