Известный журналист и блогер ДЕНИС КАЗАНСКИЙ в интервью "Апострофу" рассказал о феномене победы Владимира Зеленского в первом туре выборов президента, объяснил, почему шоумен уходит от дебатов с Петром Порошенко, а Юрий Бойко набрал много голосов в восточных областях.

- Тема второго тура выборов, которая уже превратилась в реалити-шоу, вас как журналиста веселит или настораживает?

- Не веселит, а немного утомляет. Я как человек, постоянно работающий с информацией, немного приловчился к этому. Понимаю, что невозможно воспринимать весь этот напор трэша, который идет из новостей, поэтому очень тщательно фильтрую информацию. И даже не читаю то, что не имеет реального значения – например, возня вокруг анализов, когда начинается массовая истерия. Сперва все проходит информационным всплеском, потом приходит в норму. И, как правило, если ты не прочитаешь эти 20 новостей, то ничего не потеряешь, то есть информированность от этого белого шума не пострадает. Поэтому я это не читаю вообще.

- Сейчас все крутится вокруг того, состоятся ли дебаты. Мы постоянно видим, как Зеленский выдвигает одно условие за другим. Он таким образом убегает от дебатов или ему важны эти условия?

- Это троллинг, потому что сама кампания Зеленского и его специфика как кандидата заключается в том, что он троллит традиционную политическую тусовку, всячески ее высмеивает, старается выставить в каком-то глупом свете. Факт в том, что результаты первого тура показали, что его избиратели от него этого ждут. Поэтому он так и делает.

Кампания Зеленского вообще очень отличается тем, что проходит в основном в соцсетях – он не ходит на ток-шоу, не проводит пресс-конференции, а обращается к своим поклонникам через Instagram и Facebook. А демонстрируемые его командой ролики – это формат соцсетей. Это хайп, который нужен для мобилизации именно той аудитории, которая у него есть в соцсетях.

- Дебаты состоятся или нет?

- Дебаты, конечно, важны. Всегда лучше узнавать ближе своих кандидатов, узнавать лучше тех людей, за которых собираешься голосовать. Не даром дебаты используются во всем мире – я говорю о цивилизованных странах. Но не берусь гадать, состоятся ли они в Украине, потому что все совершенно непредсказуемо, а любой человек, который пытается что-то анализировать с серьезным лицом, потом выглядит глупо. Поэтому может случиться все, что угодно. Они могут как выйти на стадион и дебатировать с Порошенко, так и выдвинуть много мелких бессмысленных невыполнимых условий, которые в итоге приведут к тому, что дебаты будут сорваны.

- Может Зеленский и вовсе боится дебатов, потому что не сможет ответить на ряд вопросов?

- Есть ощущение, что он побаивается. Когда я вижу его видео, то его манера общения напоминает меня самого, когда я учился в университете. Например, я отвечал, не зная ответа. И когда он отвечает, складывается впечатление, что перед нами студент на экзамене. И это выглядит неуверенно.

Другой вопрос – его аудитории это все нравится. Плюс, мы же не знаем его стратегию на дебаты. Как бы там ни было, любой более-менее адекватный человек может дебатировать с Порошенко, по крайней мере знает, что ему сказать.

За 5 лет накопилось очень много претензий к Порошенко – ему есть что поставить в вину. Его можно троллить даже его собственными цитатами и роликами, где он говорит, например, что курс гривны к доллару не может быть 10, а будет опять 8, его обещаниями, которые не выполнялись, например, когда он давал две недели, чтобы остановить нелегальную добычу янтаря. О янтаре он говорил в 2015 году, а по сей день его продолжают грабить.

За 5 лет накопилось очень много претензий к Порошенко – ему есть что поставить в вину Фото: Евгеній Котенко/Апостроф

То есть я, например, знал бы, что сказать Порошенко, если бы оказался с ним на дебатах. И не думаю, что Зеленский настолько глупый человек, что этого не понимает – и он может этими или другими вопросами атаковать Порошенко.

- Также говорят, что у него очень сильная команда.

- У него определенно креативная команда, поскольку то, что они выдумывают, имеет успех у его аудитории. Очевидно и то, что за Зеленского не проголосует электорат Порошенко. Но он и не ставит перед собой цель переубедить тех людей, которые к нему настроены отрицательно или скептически, работая с теми, кто хочет послать подальше всю нашу политическую тусовку, всех тех людей, которые по 20 лет у власти.

Выросло поколение, при котором тот же Порошенко все время был у власти – то депутатом, то работал в правительстве, то возглавлял РНБО, а потом стал президентом. Людям это просто осточертело, поэтому они и голосуют за Зеленского. Это иррациональное голосование, то есть тут не нужно думать, что ему надо как-то дебатировать, говорить какие-то красноречивые вещи.

Если помните, у Зеленского была кампания "идить у сраку" - это, можно сказать, главный лозунг всей его предвыборной кампании, пускай он его не озвучивает и не пишет на бордах. И люди воспринимают Зеленского и все, что он делает, как "идить у сраку", адресованное нашей традиционной политической тусовке.

- Возвращаясь к первому туру выборов, отмечу интересный факт: после поездки Бойко в Москву его рейтинг вырос и ему большую поддержку оказали в Луганской и Донецкой областях. Почему так произошло?

- Это было рассчитано на тех людей, которые не видят в этом шаге ничего плохого. За Бойко проголосовали около 2 миллионов человек. А кто сомневается, что в Украине есть 2 миллиона пророссийски настроенных граждан? Никто – для всех это очевидно. Плюс есть огромное количество людей пенсионного возраста, которые считают, что у нас гражданская война, Путин молодец, Крым ушел сам, здесь фашизм, нацизм и так далее.

К сожалению, есть такие люди. Но их в то же время не очень много – если это 10-15 процентов, то не так уж и страшно. Это гораздо меньше, чем было раньше. Поэтому нужно бороться за то, чтобы таких людей было как можно меньше.

- Эти люди считают, что нужно вести диалог с Россией, чтобы наступил мир?

- Люди все-таки не настолько дураки, чтобы не понимать ситуацию. Понятно, что Бойко, как и Медведчук, никакой самостоятельности не имеют, а полностью завязаны на Россию. Ведь что значит наступил мир? Мир же можно добиться по-разному. Победа в войне – это мир, но и капитуляция – это тоже мир. Но это совершенно разный мир.

Конечно, чтобы сдаться за три дня – много ума не надо. Понятно, какой мир хочет Бойко – пойти на все условия Путина. Да, у нас будет мир с оккупационными войсками, и какой-то украинской Чечней. ОРДЛО превратится в территорию, которая формально будет закрашиваться в украинские цвета. Но там ничего не будет украинского, возможно, кроме гривны, которая вернется туда в качестве валюты. А так там будет царить хаос, беспредел и то же самое, что сейчас – легализация незаконных бандформирований. Такой мир они и предлагают.

Но есть и другой мир, который предлагают патриотические кандидаты – зачистить территории военным путем и тогда тоже наступит мир. К примеру, если Украине удастся дожать Россию в дипломатическом противостоянии, то есть вынудить Россию в какой-то момент плюнуть и уйти с разоренных районов Донецкой и Луганской областей. Мол, "Бог с ними, пусть снимают санкции, и мы оставляем эту территорию Украине". И такой вариант может быть, но его гораздо сложнее добиться – это дипломатическое противостояние, санкции, постоянное давление на Россию, ожидание, в том числе финансовые потери. Но это не поражение и не капитуляция.

Важно понимать, что украинский народ не примет капитуляцию, кто бы ее не подписывал и под каким бы соусом ее не подавали. Если украинскому народу попытаются подсунуть какого-то троянского коня в виде ДНР-ЛНР, то начнется очередной Майдан. И это не принесет мир. Любые попытки слить под Россию ситуацию на Донбассе только приведут к расколу в украинском обществе – здесь начнется стрельба на улицах. Если кто-то считает, что таким образом можно добиться мира, то это очень опасное заблуждение. Таким образом, можно только умножить хаос и кровопролитие.

Вторую часть интервью с Денисом Казанским читайте на Апострофе в ближайшие дни