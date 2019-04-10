РУС. | УКР.

среда, 10 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Политика

Выборы президента 2019

Новости

10 апреля

11:12
Где смотреть онлайн Аякс - Ювентус: расписание трансляций
11:11
России не дали: названы хозяева Кубка Америки-2020
10:59
Из "Самопомичи" разбегаются нардепы: названы фамилии
10:59
​В Днепре грузовик устроил масштабную аварию с 12 авто: фото и видео
10:50
Новый конфликт: беременная жена британского принца разозлила Елизавету II
10:37
​США пригрозили санкциями одной из стран НАТО из-за России
10:27
Ходит с пачками денег: в сети показали фото ловкого мошенника, "работающего" в Киеве
10:26
Моя любовь: Лобода показала дочь и поздравила ее с днем рождения
10:21
Стало известно, за какую сумму Кличко готов вернуться в бокс
10:21
​Готовы бить врага ночью и днем: появилось видео учений ракетчиков ВСУ
09:58
Зеленский может стать хорошим президентом, ничего не делая: назван способ
09:55
Популярная российская певица поделилась первым фото с сыном
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Зеленский может стать хорошим президентом, ничего не делая: назван способ

среда, 10 апреля 2019, 09:58

Кандидат в президенты Владимир Зеленский может состоятся как глава государства, если, в случае победы на выборах, назначит на ответственные должности эффективных специалистов и даст им работать.

Об этом "Апострофу" рассказал политтехнолог Сергей Гайдай.

"Я искренне считаю, что Зеленский состоится как президент. Это произойдет, если он назначит такого генерального прокурора, который покажет нам реальную эффективную борьбу с коррупцией. Если мы увидим настоящее разбирательство с коррупцией в "Укроборонпроме", в энергетике, в депутатском корпусе, если будет арестован Гладковский и начнется разбор со всеми операциями, которые были связаны с офшорами Порошенко. Это покажет, что президент реально возвращает страну в русло справедливости", – говорит Гайдай.

По его мнению, Зеленский может не заниматься ничем конкретно, а взять на работу грамотных специалистов, которые будут бороться с коррупцией и командовать армией. При этом брать таких специалистов можно и из-за границы.

"Если пригласить, например, американского генерала и генерала из армии Израиля, то они будут просто строить армию. Нет, на самом деле, никакой нашей специфики. Есть стандарты НАТО, есть стандарты боеспособности, есть опыт самых эффективных армий мира. Нам нужен этот опыт, потому что наша специфика – это воровство, "совок" и отношение к солдату, как к расходному материалу", – считает политтехнолог.

Подробнее об этом читайте в интервью "Апострофа" с Сергеем Гайдаем: Зеленский не знает, как завершить войну, но у него есть один ход.

Фотовзгляд

Все галереи
Как Нацдружины кошмарили силовиков и АП в Киеве: яркий фоторепортаж

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Только один шанс: как Порошенко может выиграть выборы у Зеленского

Первый тур выборов президента Украины: Зеленский победил Порошенко

Тревожные сигналы не только для Порошенко: почему украинцы голосуют за Зеленского

Пинг-понг Зеленского, официанты-бодигарды Порошенко и тайная комната Тимошенко: репортаж из штабов кандидатов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: