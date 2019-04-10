Зеленский может стать хорошим президентом, ничего не делая: назван способ

Кандидат в президенты Владимир Зеленский может состоятся как глава государства, если, в случае победы на выборах, назначит на ответственные должности эффективных специалистов и даст им работать.

Об этом "Апострофу" рассказал политтехнолог Сергей Гайдай.

"Я искренне считаю, что Зеленский состоится как президент. Это произойдет, если он назначит такого генерального прокурора, который покажет нам реальную эффективную борьбу с коррупцией. Если мы увидим настоящее разбирательство с коррупцией в "Укроборонпроме", в энергетике, в депутатском корпусе, если будет арестован Гладковский и начнется разбор со всеми операциями, которые были связаны с офшорами Порошенко. Это покажет, что президент реально возвращает страну в русло справедливости", – говорит Гайдай.

По его мнению, Зеленский может не заниматься ничем конкретно, а взять на работу грамотных специалистов, которые будут бороться с коррупцией и командовать армией. При этом брать таких специалистов можно и из-за границы.

"Если пригласить, например, американского генерала и генерала из армии Израиля, то они будут просто строить армию. Нет, на самом деле, никакой нашей специфики. Есть стандарты НАТО, есть стандарты боеспособности, есть опыт самых эффективных армий мира. Нам нужен этот опыт, потому что наша специфика – это воровство, "совок" и отношение к солдату, как к расходному материалу", – считает политтехнолог.

Подробнее об этом читайте в интервью "Апострофа" с Сергеем Гайдаем: Зеленский не знает, как завершить войну, но у него есть один ход.