В сети опубликовали список достижений Порошенко в алфавитном порядке

В сети составили список достижений действующего президента Украины Петра Порошенко в алфавитном порядке.
Среди прочих такой список опубликовал пользователь Александр Пронишин на своей странице в Facebook.
Среди достижений на букву «А» пользователи социальной сети выделили армию, ассоциацию с ЕС, антипутинскую коалицию, автокефалию, а также автоматическое возмещение НДС.
"Б" – безвиз, банковская система, очищенная от банков-пылесосов, бюджеты областных центров выросли в 2 раза, бытовая коррупция снижена, бум украинской музыки, кинопроизводства и книгоиздания", – перечисляется в алфавите.
Кроме того, среди основных достижений Порошенко пользователи выделили возобновление экономического роста, децентрализацию, мир в подавляющем большинстве областей, реформу ВСУ и экономическую независимость от страны-агрессора.
В данный момент "Алфавит Порошенко" дополняется пользователями соцсетей.
"Не знаю, на какую букву: ГПУ довела до судебных приговоров 2300 уголовных дел по коррупции", – отметил пользователь Shlomo Vasyliovych.
"Спасибо, скопировала, дополнила антикоррупционными органами и декларированием чиновников и депутатов", – прокомментировала публикацию Светлана Самборская.