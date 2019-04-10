РУС. | УКР.

среда, 10 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.75
Меню
Политика

Выборы президента 2019

Новости

10 апреля

19:00
Аваков впервые публично выступил против Порошенко
18:52
Легендарный баскетболист объявил о звершении карьеры
18:41
​В Украине взломали популярную систему оплаты: при чем здесь Зеленский
18:38
В сети запаниковали из-за новой катастрофы у боевиков на Донбассе
18:34
Украинцы должны быть уверены, что президентом не станет наркозависимый – Порошенко
18:16
Активисты рассказали о рисках запуска речного пути от Балтийского до Черного моря Е40
18:10
Известный украинский актер тайно женился: фото со свадьбы
18:07
Астрофизики опубликовали первое в истории фото черной дыры
18:02
В России уже третий раз "умер" Путин: опубликовано новое фото
17:54
В сети опубликовали список достижений Порошенко в алфавитном порядке
17:48
Ни копейки: Порошенко сделал заявление о стоимости анализов VADA
17:42
​МВФ посчитал, сколько денег Украине понадобится в 2019 году
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В сети опубликовали список достижений Порошенко в алфавитном порядке

среда, 10 апреля 2019, 17:54

В сети составили список достижений действующего президента Украины Петра Порошенко в алфавитном порядке.

Среди прочих такой список опубликовал пользователь Александр Пронишин на своей странице в Facebook.

Среди достижений на букву «А» пользователи социальной сети выделили армию, ассоциацию с ЕС, антипутинскую коалицию, автокефалию, а также автоматическое возмещение НДС.

"Б" – безвиз, банковская система, очищенная от банков-пылесосов, бюджеты областных центров выросли в 2 раза, бытовая коррупция снижена, бум украинской музыки, кинопроизводства и книгоиздания", – перечисляется в алфавите.

Кроме того, среди основных достижений Порошенко пользователи выделили возобновление экономического роста, децентрализацию, мир в подавляющем большинстве областей, реформу ВСУ и экономическую независимость от страны-агрессора.

В данный момент "Алфавит Порошенко" дополняется пользователями соцсетей.

"Не знаю, на какую букву: ГПУ довела до судебных приговоров 2300 уголовных дел по коррупции", – отметил пользователь Shlomo Vasyliovych.

"Спасибо, скопировала, дополнила антикоррупционными органами и декларированием чиновников и депутатов", – прокомментировала публикацию Светлана Самборская.

Фотовзгляд

Все галереи
Как Нацдружины кошмарили силовиков и АП в Киеве: яркий фоторепортаж

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Только один шанс: как Порошенко может выиграть выборы у Зеленского

Первый тур выборов президента Украины: Зеленский победил Порошенко

Тревожные сигналы не только для Порошенко: почему украинцы голосуют за Зеленского

Пинг-понг Зеленского, официанты-бодигарды Порошенко и тайная комната Тимошенко: репортаж из штабов кандидатов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: