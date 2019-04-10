В сети опубликовали список достижений Порошенко в алфавитном порядке

В сети составили список достижений действующего президента Украины Петра Порошенко в алфавитном порядке.

Среди прочих такой список опубликовал пользователь Александр Пронишин на своей странице в Facebook.

Среди достижений на букву «А» пользователи социальной сети выделили армию, ассоциацию с ЕС, антипутинскую коалицию, автокефалию, а также автоматическое возмещение НДС.

"Б" – безвиз, банковская система, очищенная от банков-пылесосов, бюджеты областных центров выросли в 2 раза, бытовая коррупция снижена, бум украинской музыки, кинопроизводства и книгоиздания", – перечисляется в алфавите.

Кроме того, среди основных достижений Порошенко пользователи выделили возобновление экономического роста, децентрализацию, мир в подавляющем большинстве областей, реформу ВСУ и экономическую независимость от страны-агрессора.

В данный момент "Алфавит Порошенко" дополняется пользователями соцсетей.

"Не знаю, на какую букву: ГПУ довела до судебных приговоров 2300 уголовных дел по коррупции", – отметил пользователь Shlomo Vasyliovych.

"Спасибо, скопировала, дополнила антикоррупционными органами и декларированием чиновников и депутатов", – прокомментировала публикацию Светлана Самборская.