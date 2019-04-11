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Порошенко вызвал Зеленского на дебаты в эфире 1+1: они поругались в прямом эфире

четверг, 11 апреля 2019, 22:55

Нынешний президент Украины Петр Порошенко вызвал кандидата в президенты Владимира Зеленского на дебаты в эфире телеканала "1+1".

Об этом он заявил во время программы "Право на власть".

"Город свободен, добраться можно быстро. Я жду вас", – сказал Порошенко.

Он добавил, что они там начнут дебаты, продолжат их 14 апреля и 19 апреля закончат их в прямом эфире "Суспильного".

Ведущая ответила, что журналисты приглашают Зеленского и ждут его, или его ответ.

По обновленной информации, Зеленский ответил, что направляется во Францию и на дебаты прийти не сможет.

Тем временем Зеленский позвонил в прямой эфир и заявил, что он в Париже, где 12 апреля в 15:00 встречается с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Зеленский заявил, что Порошенко должен был бы это знать.

В студии между кандидатами возникла перепалка, во время которой Зеленский заявил, что Порошенко закончит 22 апреля, а Зеленский через 5 лет. Шоумен отказался прийти 14 апреля на дебаты с Порошенко. Он заявил, что придет 19 апреля и бросил трубку.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", представители штабов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского встретились на НСК "Олимпийский".

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