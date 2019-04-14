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У Порошенко рассказали, сколько людей пришло на дебаты без Зеленского: яркие фото

воскресенье, 14 апреля 2019, 18:24

В воскресенье, 14 апреля, на запланированные дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского на НСК "Олимпийский" пришло около 20 тысяч человек.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Порошенко Святослав Цеголко.

"Настоящий взрыв позитива на стадионе "Олимпийский". Атмосфера была невероятная: семьи с детьми, слезы на глазах, вышиванки, и невероятная вера в глазах", – написал Цеголко.

Также Цеголко опроверг опубликованные ранее данные Нацполиции о том, что в мероприятих возле НСК "Олимпийский" приняли участие 5 тысяч человек.

"Больше всего поразил гимн, который прямо на стадионе пели 20 тысяч человек (жаль, что полиция преуменьшает количество собравшихся сегодня). На самом деле украинцев, которые требуют дебатов от кандидата Зеленского, гораздо больше", – подчеркнул пресс-секретарь президента.

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