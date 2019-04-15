Общество на грани: Аваков призвал кандидатов в президенты остановить опасные баталии

За неделю до второго тура выборов президента Украины агрессивность общественно-политического противостояния в стране достигла недопустимого уровня, а вопрос о выборе очередного президента подменяется борьбой "абсолютного зла" с "абсолютным добром".

Такое мнение выразил на своей странице в Facebook министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Все настолько увлеклись баталией, что, похоже, уже забыли, ради чего введен сам механизм избирательного соперничества. А ведь все просто: выборы – это общественный договор о регулярной корректной демократической процедуре, обеспечивающей определение доминирующей точки зрения большинства. Корректной процедуры!" - пишет Аваков.

В то же время, по его мнению, в информационной сфере общество разделено на два непримиримых лагеря, от чего в сторону ушли "мудрость, порядочность и доброта", а вместо них на повестку дня вышла ненависть, которая "отравляет созидание и никакое руководящее кресло в стране не стоит того, чтобы разменять его на атмосферу взаимной ненависти в обществе".

Кроме того, по его убеждению, "ненависть отбрасывает нас всех назад, сбивает в безумные стаи – будит страх, остервенение и жестокость - разрушает разум".

"Политическая конкуренция вышла за грань здравого смысла, вопрос о выборе очередного – я подчеркиваю – очередного президента подменяется борьбой "абсолютного зла" с "абсолютным добром". Это очень плохая, опасная и разрушительная подмена понятий", - добавляет министр МВД.

Аваков подчеркивает, что демонизация противника, борьба на унижение, уничтожение и высокий уровень поляризации общества - недопустимы.

"Пора очень ясно почувствовать эту опасную черту и остановиться! Стоит спокойно подумать о главном. Мы, украинцы, слишком много пережили и достойно выдержали испытания последних лет, чтобы позволить искусственным семенам ненависти разрушать нашу страну. Пора изживать в себе сознание подданных господина, для которых его смерть или смена – это крах государства. Хочу напомнить, что президент – это не Бог-отец, не царь, не Генеральный Секретарь ЦК КПСС и не отец семейства. Президент – топ-менеджер, нанятый обществом для исполнения определенной работы в границах своих функциональных обязанностей. И очень многое из того, что кандидаты в запале избирательной горячки обещают избирателям – находится вне их полномочий", - пишет министр.

По его мнению, после выборов президент станет не вершителем судеб, как многим кажется – "а всего лишь одним из элементов – хотя и очень важным – государственной системы, наряду с парламентом, правительством и всеми прочими государственными институтами, каждый из которых имеет свои полномочия и свою сферу ответственности".

"И все эти институты продолжат свою работу: никуда не денется армия, которая продолжит защищать целостность страны; останется МВД, которое обеспечит порядок и безопасность; останется правительство, которое отвечает за экономику, бюджет, социальные вопросы; останется парламент, который формирует законодательную базу Украины. Власть – это комплекс ответственных институций и ни одна ее составная часть не может самовольно менять базовые положения Конституции", - убежден Аваков.

Министр уверен - ни один президент или политик в Украине не сможет зайти за т.н. красные линии, которые очертило современное украинское общество.

"Красные линии - это, прежде всего, территориальная целостность Украины, вопросы возвращения оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма - последующая их реинтеграция; это ориентация на европейскую и евроатлантическую интеграцию; это экономическая независимость от РФ и недопустимость любых уступок агрессору; это - уважение гражданских свобод, безопасность и необходимость достойного материального уровня жизни граждан Украины", - резюмирует Арсен Аваков.