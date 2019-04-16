В сети появились яркие фотожабы с Зеленским и его соратником Данилюком

В сети продолжают обсуждать выступление в программе "Свобода Слова" соратника шоумена, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского - Александра Данилюка.

Так, в сети начали публиковать фотожабы на выступление доверенного лица Зеленского.

"Кандидат Зе, снова не пришел. Президент приглашал его, вместо него пришел бывший министр финансов Данилюк. Человек, который провел национализацию "ПриватБанка" и участвовал в судебном процессе Украины, против владельцев "Приват" в Лондонском суде, а теперь он в штабе Зеленского", - пишут в сети.

Ранее "Апостроф" сообщал, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский со своей командой встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.