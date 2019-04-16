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В соцсетях высмеяли выступление на ТВ представителя штаба Зеленского: видео

вторник, 16 апреля 2019, 08:04

Экс-министр финансов, а ныне представитель кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, Александр Данилюк выступил в эфире программы "Свобода слова" и стал объектом насмешек в сети.

В частности, пользователи социальных сетей высмеяли слова Данилюка о том, что он знает Зеленского всего 2 месяца, "но верит ему".

"Владимир Зеленский, я на самом деле долго его не знаю, только 2 месяца на данный момент. Но за эти два месяца я увидел как очень сильно отличается, как он работает и как он ответственно относится к своей ответственности перед тем какая позиция озвучивается, какие шаги будут делаться по сравнению с Петром Алексеевичем Порошенко", - отметил Данилюк.

Представитель шоумена неоднократно запинался и допускал оговорки, что также не оставили без внимания.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети опубликовали яркую картинку, посвященную предстоящему второму туру выборов президента Украины.

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