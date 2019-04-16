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Возможен неожиданный сценарий: социолог рассказал, как Порошенко и Зеленский будут "делить" чужие голоса

вторник, 16 апреля 2019, 13:35
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У действующего президента Украины Петра Порошенко практически нет шансов на победу во втором туре выборов, где он будет противостоять шоумену Владимиру Зеленскому.

Такую точку зрения в интервью "Апострофу" выразил социолог и генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто.

"Если не произойдут никакие радикальные события, которые смогут привести к резким изменениям, то я не вижу больших шансов на победу у Порошенко. Он уже вряд ли может изменить ситуацию", - считает он.

Социолог отметил, что почти все избиратели Юрия Бойко и Александра Вилкула проголосуют за Зеленского во втором туре.

"Только 10% электората Юлии Тимошенко планировали проголосовать за Порошенко, примерно 40% - за Зеленского, другие не придут. Электорат Гриценко может дать голоса Порошенко - это почти 30% избирателей Анатолия Степановича. Но столько же будут голосовать за Зеленского. И половина сторонников Игоря Смешко также проголосуют за действующего президента. Вот и все, на что он может рассчитывать", - добавил он.

Паниотто отметил, что у Порошенко есть шансы только в том случае, если избиратели Зеленского одумаются и не придут 21 апреля, или же они не будут довольны ответом их кандидата относительно какого-то конкретного вопроса.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Нужно невероятное событие, чтобы Зеленский проиграл выборы - Владимир Паниотто

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