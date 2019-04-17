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Дебаты Зеленского и Порошенко: гендиректор "Олимпийского" выдал интересное заявление

среда, 17 апреля 2019, 19:30
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Мероприятия в день проведения дебатов между кандидатами на пост президента Украины на НСК "Олимпийский" в пятницу, 19 апреля, планируются с самого утра.

Об этом сообщил заместитель генерального директора НСК "Олимпийский" Виктор Анисимов в среду, 17 апреля.

"Активности в рамках 19 апреля запланированы с 9 утра до 00:00 20 апреля. Что конкретно, в какой части стадиона будет происходить, мы эту информацию предоставим чуть позже, когда будет предоставлен окончательный сценарий", - добавил он.

По его словам, штабам обоих кандидатов на президентский пост предоставлены абсолютные равные условия для проведения мероприятия, но на сегодняшний день продолжаются переговоры сторон относительно возможного формата мероприятия. В частности, возможен вариант разделения стадиона на две части, но это не окончательный формат, который возможен.

Как сообщал "Апостроф", ранее был опубликован эпичный трейлер дебатов Зеленского и Порошенко.

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