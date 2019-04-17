Соцсети возмутила речь Зеленского с обвинениями Порошенко, записанная на "Олимпийском": видео

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский записал очередное обращение для своего оппонента Петра Порошенко, которое активно начали обсуждать в социальных сетях.

Видео представлено на странице кандидата в Facebook.

"Новые условия команды президента. Что они хотят. Вот мы устанавливаем свою сцену. Они хотят сейчас завести вторую сцену. Как вы представляете дебаты на двух сценах? Они продолжают делить людей. Вот здесь у нас будет фанзона. Как мы сказали - свободный доступ для всех граждан Украины. "Нет", - говорит команда президента. Они хотят снова разделить людей на их сторонников и наших. Наши сторонники все граждане Украины. Они снова делят наших людей. Мы не будем менять наши условия", - сказал Зеленский.

При этом шоумен призвал украинцев бронировать билеты на специальном сайте.

В сети выразили недовольство словами Зеленского, обвинив его в том, что он таким образом хочет создать конфликтные ситуации во время дебатов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что команда Владимира Зеленского намеревается провести аудит Национального банка, чтоб попытаться взять его под контроль.