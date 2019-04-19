Дебаты Порошенко и Зеленского: что происходит вокруг "Олимпийского", эксклюзивные фото

В пятницу, 19 апреля, на НСК "Олимпийский" собрались тысячи людей, чтобы посмотреть дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, а в сети опубликовали фото со стадиона перед началом мероприятия.

Снимки фотокорреспондента "Апострофа" Александра Гончарова.

В 19:00 на НСК "Олимпийский" состоятся дебаты, в которых возьмут участие действующий президент Украины Петр Порошенко и победитель первого тура выборов Владимир Зеленский. Их проведение предусмотрено избирательным законодательством. Согласно закону, дебаты должны состояться в последнюю пятницу перед днем выборов.

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Как сообщал "Апостроф", 3 апреля Зеленский записал видеоролик, в котором выдвинул Порошенко условия для проведения дебатов. Ночью 4 апреля Порошенко принял вызов Зеленского и согласился провести дебаты на НСК "Олимпийский". Но это только начало.