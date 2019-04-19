Журналисты узнали, кто и как будет вести дебаты на "Олимпийском"

Стали известны несколько важных моментов, касающихся организации дебатов между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко в пятницу, 19 апреля.

О них сообщает Украинская правда.

Так, оба кандидата во время дебатов на НСК "Олимпийский" ответят на три вопроса каждый. Ведущими мероприятия будут журналисты Андрей Куликов, предложенный штабом Порошенко, и Елена Фроляк от штаба Зеленского.

Также известно, что дебаты начнутся с 5-минутных выступлений каждого из кандидатов, после этого каждый ответит на 3 вопроса модераторов, у них будет по 1 минуте, чтобы задать свой, и по 5 минут, чтобы ответить на вопрос оппонента.

От Порошенко и Зеленского будет по 3 артиста, которые выступят по очереди, пока на стадион будут заходить люди.

В то же время, представители обоих штабов не унимаются и жалуются источники как в команде Порошенко, так и в команде Зеленского жалуются друг на друга.

Подробнее о значении выборов и необходимости дебатов, читайте в материале "Апострофа": Я недооценил ту машину, которая стоит за Зеленским - Андрей Куликов.