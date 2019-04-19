Полиция и пустота: как "Олимпийский" готовят к дебатам - эксклюзивные фото и видео

В центре Киева рядом со стадионом "Олимпийским" правоохранительные органы перекрыли проезжую часть и установили рамки для тех, кто придет посмотреть на дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Корреспондент "Апострофа" Евгений Котенко наблюдает за подготовкой к дебатам и мерами безопасности, предпринятыми полицией.

Как на "Олимпийском" готовятся к дебатам, 19 апреля 2019 года Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1 Как на "Олимпийском" готовятся к дебатам, 19 апреля 2019 года Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1 Как на "Олимпийском" готовятся к дебатам, 19 апреля 2019 года Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1 Как на "Олимпийском" готовятся к дебатам, 19 апреля 2019 года Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1 Как на "Олимпийском" готовятся к дебатам, 19 апреля 2019 года Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1 Как на "Олимпийском" готовятся к дебатам, 19 апреля 2019 года Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1 Как на "Олимпийском" готовятся к дебатам, 19 апреля 2019 года Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1 Как на "Олимпийском" готовятся к дебатам, 19 апреля 2019 года Евгений Котенко / Апостроф 1 / 1

Как видно по фото, в центр столицы стянуто большое количество полиции. Перекрыто движение транспорта по Большой Васильковской от Деловой до Саксаганского. Там устанавливают рамки посреди улицы. На дорогах непривычно пусто.

ПРЯМАЯ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ ДЕБАТОВ



Правоохранители не разрешают парковаться на прилегающих к стадиону улицах. Пускать на стадион людей начнут после 16:00через специальные фильтрационные пункты. Предметы, которые будут похожи на оружие, будут изымать.

Напомним, что станция "Олимпийская" сегодня полностью закрыта. Поезда следуют без остановки. Станция "Дворец спорта" закрыта на вход. На "Льва Толстого" на выход работает лишь один эскалатор.