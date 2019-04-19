Стадион и студия: опубликовано полное расписание дебатов Зеленского и Порошенко

Появилась полная телепрограмма неофициальных предвыборных дебатов на НСК "Олимпийский" и национальных дебатов в студии "Общественного вещания" в пятницу, 19 апреля.

Об этом написала в Facebook ведущая национального вещателя Мирослава Барчук.

Так, порядок появления событий в эфире канала "UA:Перший" будет следующим. Трансляция с НСК Олимпийский начнется в 19:00. Здесь, как уже сообщалось, ведущими будут журналисты Андрей Куликов, предложенный штабом Порошенко, и Елена Фроляк от штаба Зеленского.

В 20:00, когда мероприятия на стадионе подойдут к концу, стартует трансляция из студии "Общественного". Здесь - ведущие Мирослава Барчук и Павел Казарин, журналисты, эксперты, редакторы изданий. Гость - спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Делятся впечатлениями от событий на "Олимпийском".

Далее присутствующие обсуждают, что будет после президентских выборов, кто заинтересован в досрочных парламентских выборах, перспективы законов о языке и об импичменте и прочее.

В 21:00 начинаются национальные дебаты в студии. 60 мин. Ведущая - Мирослава Барчук, поскольку законом предусмотрен только один ведущий.

Журналистка объяснила, что если сюда придет только Порошенко, ему предложат вместо часа агитации ответить на вопрос общественных активистов и лидеров общественного мнения в рамках флешмоба "Есть вопросы" (это совместная инициатива "Громадського", "Украинской правды" и движения "Честно"). Он имеет право выбрать форму агитации. Если придут оба кандидата, состоятся полноценные национальные дебаты.

Уже в 22:20 к Барчук присоединится ее коллега Павел Казарин и, если кандидаты согласятся остаться в студии до полуночи (приглашали обоих), беседа продолжается в "жестком динамичном формате" вопросов и ответов.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились эксклюзивные фото и видео подготовки НСК "Олимпийский" к дебатам.