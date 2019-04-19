Страх и ненависть на "Олимпийском": яркие фотожабы на дебаты Порошенко и Зеленского

В сети искрометными фотожабами продолжают обсуждать дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Их публикуют в соцсетях.

Больше всего украинцев поразило высказывание Зеленского о "повстанцах". Также в сети показали, с каким интересом предвыборные дебаты в Украине смотрит из Москвы президент России Владимир Путин. Также дебаты навеяли у украинцев ассоциации с супругой беглого президента Украины Виктора Януковича.

Напомним, дебаты начались на стадионе в 19:00, а чтобы посмотреть на них и определится с выбором пришли тысячи зрителей. Также порядок на стадионе охраняли тысячи правоохранителей.

Также ранее в сети появились видео и фото подготовки к дебатам.

Как сообщал "Апостроф", в интернете опубликовали яркие фотографии с дебатов на НСК "Олимпийский".