Исторические дебаты на "Олимпийском": опубликованы яркие фото

В сети опубликовали яркие фотографии с дебатов на НСК "Олимпийский" между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

Снимки фотокорреспондента "Апострофа" Александра Гончарова.

Напомним, 19 апреля в Киеве на стадионе прошли дебаты Порошенко и Зеленского. Тысячи зрителей пришли посмотреть на мероприятие. Также порядок там обеспечивали и тысячи правоохранителей.

Перед началом дебатов около НСК "Олимпийский" возникло большое столпотворение. Украинцы с флагами и песнями готовились послушать кандидатов. В сети разместили снимки, как проходила подготовка к мероприятию.

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Как сообщал "Апостроф", команда кандидата в президенты Петра Порошенко действительно запустила автоматический обзвон избирателей, в рамках которого робот голосом президента Украины призывал голосовать за него 21 апреля, однако члены команды не знают, откуда поступили базы данных с номерами.