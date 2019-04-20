Суд по снятию Зеленского с выборов: стала известна суть претензий

20 апреля в Шестом апелляционном административном суде Киева началось заседание о возможном аннулировании регистрации Владимира Зеленского в качестве кандидата в президенты Украины.

Адвокат Андрей Хилько, который подал иск, в зале суда заявил, что Зеленский продавал билеты на дебаты, которые состоялись на НСК "Олимпийский" 19 апреля. По его словам, на странице шоумена в социльной сети он проводил агитацию и предлагал забронировать билеты. Однако при переходе по ссылке, как пояснил адвокат, было написано, что билеты уже проданы. Исходя из этого Хилько сделал вывод, что билеты были в продаже.

Представитель штаба Зеленского Сергей Ионушев ответил, что билеты на стадион не продавались, однако они были обязательны для входа на территорию для обеспечения безопасности и порядка во время дебатов. Также он подчеркнул, что в штабе Зеленского считают данный иск лишь информационным поводом для скандала вокруг кандидата Зеленского в пользу Порошенко.

Как сообщал "Апостроф", 19 апреля на НСК "Олимпийский" состоялись дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.