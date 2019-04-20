В Киеве проходит суд по снятию Зеленского с выборов: видеотрансляция

В субботу, 20 апреля, суд Киева рассмотрит возможное аннулирование регистрации Владимира Зеленского в качестве кандидата в президенты Украины.

Трансляцию ведет издание "Громадське".

Заседание в суде Киева анонсировали на 21:00 по адресу улица Московская, 8, корпус 30, зал заседаний 2. Пока заседание еще не началось. В здании суда уже собрались журналисты и активисты.

Представитель штаба Зеленского Сергей Ионушев заявил, что они готовились к судовому процессу. Он подчеркнул, что в штабе имеют четкую и ясную позицию, которую обнародуют после заседания.

Отмечают, что за день до второго тура выборов президента, в день тишины, по закону страны не могут аннулировать регистрацию кандидата в президенты.

Напомним, иск подал адвокат Андрей Хилько, в связи, по его словам, с многочисленными нарушениями со стороны Зеленского во время избирательного процесса в первом туре.

Также Хилько перед началом заседания решил выступить для прессы.

Как сообщал "Апостроф", 19 апреля на НСК "Олимпийский" состоялись дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.