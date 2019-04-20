Выборы президента Украины: онлайн трансляция второго тура

В воскресенье, 21 апреля, в Украине пройдет второй тур очередных выборов президента.

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В этом году в список избирателей внесено более 35,6 миллионов граждан. Голосование начнется в 8 утра. Закроются участки в 20:00. Окончательные официальные результаты голосования будут опубликованы до 4 мая.

Для того, чтобы проголосовать, нужно взять один из документов, подтверждающий гражданство Украины:

- паспорт (в том числе заграничный, служебный или дипломатический);

- временное удостоверение гражданина Украины;

- удостоверение личности моряка;

- удостоверение члена экипажа;

удостоверение личности на возвращение в Украину.

Напомним, первый тур выборов состоялся 31 марта. Владимир Зеленский и Петр Порошенко набрали 30,24% и 15,95% голосов соответственно.