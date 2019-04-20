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Политика

Выборы президента 2019

Выборы президента Украины: онлайн трансляция второго тура

В Украине 21 апреля пройдет второй тур выборов

суббота, 20 апреля 2019, 16:31
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В Украине 21 апреля пройдет второй тур выборов Фото: Gettyimages

В воскресенье, 21 апреля, в Украине пройдет второй тур очередных выборов президента.

"Апостроф" будет вести онлайн-трансляцию - читайте главные и актуальные новости, комментарии, мнения экспертов, фото и видео из участков для голосования.

В этом году в список избирателей внесено более 35,6 миллионов граждан. Голосование начнется в 8 утра. Закроются участки в 20:00. Окончательные официальные результаты голосования будут опубликованы до 4 мая.

Для того, чтобы проголосовать, нужно взять один из документов, подтверждающий гражданство Украины:

- паспорт (в том числе заграничный, служебный или дипломатический);

- временное удостоверение гражданина Украины;

- удостоверение личности моряка;

- удостоверение члена экипажа;

удостоверение личности на возвращение в Украину.

Напомним, первый тур выборов состоялся 31 марта. Владимир Зеленский и Петр Порошенко набрали 30,24% и 15,95% голосов соответственно.

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