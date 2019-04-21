Должность для Порошенко, украинский язык и Донбасс: что сказал Зеленский на первой пресс-конференции

Победитель второго тура выборов президента Владимир Зеленский заявил, что не исключает возможности назначения Петра Порошенко на какую-то должность.

Об этом он заявил во время брифинга для журналистов.

"С Порошенко у меня нет никаких отношений, а если помощь Петра Алексеевича мне понадобится, я ему обязательно позвоню. Я готов обращаться к нему, когда мне понадобится помощь. Должность для Порошенко? Если общество захочет его видеть на той или иной должности - я этот вопрос рассмотрю. Но сначала я обращусь к обществу", - сказал он.

Вместе с тем он заявил, что намерен избавиться от генерального прокурора Юрия Луценко.

"Это старая команда и мы будем назначать новых людей", - подчеркнул он.

Зеленский также заявил, что намерен перезагрузить минский процесс, введя нормандский формат переговоров.

"Будем идти до конца, чтобы прекратить огонь - это одна из самых главных задач. Одна из первых задач - вернуть из России всех военнопленных. Не могу обещать, но сделаю все, чтобы вернуть всех наших пленных домой. Будем делать очень мощную информационную войну по поводу того, чтобы закончить огонь на Донбассе. Это будет объявлено в ближайшие дни. У нас есть план действий и нашей предвыборной компанией мы показали, что можем делать изменения в Украине", - сказал он.

Он подчеркнул, что будет воспринимать Украину единым народом и не делить на любимые регионы.

"Мы за закон об украинском языке, но сейчас он на рассмотрении в ВР. Как гарант я должен защищать украинский язык и я буду это делать", - сказал Зеленский.

Он также добавил, что в ближайшие дни покажет свою команду.

"В ближайшие дни мы представим команду. Относительно Генштаба - у нас есть очень серьезные ребята, которые имеют авторитет в армии. Это генералы. Имена? Сейчас я не имею права их называть", - сказал он.

Также Зеленский заявил, что намерен "избавиться кортежей".