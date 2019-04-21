Соцсети взорвал случай с "голодной" избирательницей в Кривом Роге: фото

В воскресенье, 21 апреля, на избирательном участке женщина съела бюллетень.

Об этом сообщает пользователь сети Инаа Иванченко на своей странице в Facebook.

"На участке 121507 (Кривой Рог, ТИО 33), Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения , съела бюллетень. Кусочек успели выхватить", - написала она.

Пользователи сети посмеялись над ситуацией.

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ ВТОРОГО ТУРА

Напомним, первый тур выборов состоялся 31 марта. Владимир Зеленский выиграл первый тур с результатом 30,24%. Второе место занял Петр Порошенко - за него проголосовали 15,95% избирателей.

Как сообщал "Апостроф", 21 апреля, в день второго тура выборов президента Украины, улицы Киева утром практически пусты, однако жители столицы собираются возле избирательных участков.