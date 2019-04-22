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Между эйфорией и отчаяньем: появились яркие фотожабы на итоги выборов президента Украины

понедельник, 22 апреля 2019, 08:30
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В Украине практически завершился подсчет голосов на выборах президента, в которых с уверенным отрывом побеждает шоумен Владимир Зеленский.

Тем временем в сети активно публикуют фотожабы на очевидную победу кандидата.

В частности, пользователи обратили внимание на то, что будущего украинского президента поздравили звезды российского шоу-бизнеса.

Кроме того, в сети подшутили и над бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили. Так, на одной из фотожаб его изобразили возле самолета с чемоданом, намекая на его возвращение в Украину.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Зеленского с победой на президентских выборах в Украине поздравил глава Франции Эммануэль Макрон и президент Польши Анджей Дуда и другие.

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