Янукович уже засобирался в Украину: адвокат увидел шанс

Беглый бывший президент Украины Виктор Янукович надеется вернуться на родину при президенте Владимире Зеленском.

С таким заявлением выступил адвокат Януковича Виталий Сердюк, сообщают российские СМИ.

Защитник экс-президента заверил, что адвокаты будут добиваться снятия всех обвинений и готовы обжаловать уже вынесенный приговор.

"Действительно, намерения вернуться у Виктора Януковича есть. И мы над этим работаем с первых дней борьбы за его права. Избрание Зеленского никоим образом не влияет на само желание Виктора Януковича. Так же как это не влияет на нашу процессуальную работу: как боролись, так и будем бороться. Конечно, на территории Российской Федерации Виктор Янукович пребывает временно и вынужденно. И защита делает все, чтобы восстановить его права и доказать, что все обвинения имели политический, а не правовой характер. Мы хотим, чтобы реальные виновники событий 2014 года понесли наказание", - заявил Сердюк.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в штабе лидера президентской гонки в Украине Владимира Зеленского публично ответили на поздравления, которые шоумен получил от беглого экс-президента Виктора Януковича.