RU   UA   EN  

среда, 8 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.25
Меню
Политика

Выборы президента 2019

Новости

8 мая

19:48
Вакарчук собрался на выборы в Раду: стало известно о первом назначении
19:45
На Донбассе 8 мая погиб украинский военный: подробности
19:34
​В Украине предупредили о серьезных последствиях получения паспортов РФ
19:23
Украина объявила в розыск организатора чеченского дела против Яценюка
19:22
Смертельное ДТП с грузовиком туристов на Прикарпатье: суд вынес важное решение
19:07
Украина потребовала от Запада нового удара по России: подробности
18:59
Меган Маркл и принц Гарри объявили имя сына и показали его королеве Елизавете II
18:51
Зверское избиение журналиста в Черкассах: прокурор рассказал о версиях нападения
18:24
​В "Нафтогазе" рассказали, как облгазы Фирташа шантажируют потребителей: опубликовано видео
18:20
5 млн просмотров за сутки: кинолюбители купились на жесткую уловку в YouTube
18:10
В Украине установили новый официальный праздник: в чем суть
18:02
Что грозит украинцам за колорадскую ленточку 9 мая: в МВД сделали предупреждение
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Вакарчук собрался на выборы в Раду: стало известно о первом назначении

среда, 08 мая 2019, 19:48
переглянути новину українською

Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук примет участие в парламентских выборах в Украине и уже успел организовать собственный штаб во главе с экс-заместителем министра экономики Юлии Клименко.

Об этом сообщает Новое время.

По данным издания, Вакарчук сейчас ведет переговоры с несколькими так называемыми лидерами мнений - известными медиаперсонами, чтобы те вошли в его формируемую политическую силу.

Как передает 24 канал в Twitter, в проходной части списка партии, сформированной Вакарчуком, должны оказаться общественные активисты, молодые реформаторы и борцы с коррупцией.

Напомним, что очередные парламентские выборы в Украине должны пройти 27 октября.

Как сообщал "Апостроф", ранее Вакарчук поставил сеть на уши обращением к украинцам.

Фотовзгляд

Все галереи
Митинг под Украинским домом по случаю Дня труда

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Выборы президента Украины - Зеленский побеждает с огромным отрывом: онлайн трансляция

Дебаты Порошенко и Зеленского: все подробности, фото и видео

Собачьи бои и классное шоу: что нужно знать о дебатах Порошенко и Зеленского

Только один шанс: как Порошенко может выиграть выборы у Зеленского

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: