Вакарчук собрался на выборы в Раду: стало известно о первом назначении

Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук примет участие в парламентских выборах в Украине и уже успел организовать собственный штаб во главе с экс-заместителем министра экономики Юлии Клименко.

Об этом сообщает Новое время.

По данным издания, Вакарчук сейчас ведет переговоры с несколькими так называемыми лидерами мнений - известными медиаперсонами, чтобы те вошли в его формируемую политическую силу.

Как передает 24 канал в Twitter, в проходной части списка партии, сформированной Вакарчуком, должны оказаться общественные активисты, молодые реформаторы и борцы с коррупцией.

Напомним, что очередные парламентские выборы в Украине должны пройти 27 октября.

Как сообщал "Апостроф", ранее Вакарчук поставил сеть на уши обращением к украинцам.