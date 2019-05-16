Вакарчук рассказал, с кем пойдет на выборы в Раду

16 мая в Киеве на презентации партии "Голос" Святослав Вакарчук представил пятерых членов своей команды, с которыми он собирается участвовать в парламентских выборах.

В частности, Вакарчук представил Юлию Клименко (экс-заместитель министра экономики), Ярослава Юрчишина (бывший исполнительный директор украинского филиала Transparency International), Юрия Соколова (кардиолог и академик), Андрея Шараскина (участник АТО, защитник Донецкого аэропорта с позывным "Богема"), Соломию Бобровскую (общественная активистка, волонтер, и.о. председателя Одесской ОГА в 2016-2017 годах).

Вакарчук заверил, что партия "не будет брать ни копейки" у олигархов, а финансировать ее будут прозрачный бизнес и простые украинцы. Сейчас партия находится в процессе регистрации.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук примет участие в парламентских выборах в Украине и уже успел организовать собственный штаб во главе с Юлией Клименко.