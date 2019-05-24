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Зеленский против Ляшко: рейтинг лидера "Радикальной партии" начал расти

пятница, 24 мая 2019, 21:33
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Рейтинг Радикальной партии и ее руководителя Олега Ляшко снова начал расти. Благодаря занятой позиции главного радикала после президентских выборов, к внеочередным парламентским выборам Олег Ляшко и его партия может стать основным конкурентом Владимиру Зеленскому в борьбе за депутатские места в Верховной Раде.

Об этом в своем Facebook сообщил политолог Тарас Семенюк.

"Интересно наблюдать за спарринг Владимир Зеленский - Олег Ляшко. Фактически первый зашел на электоральное поле второго. Это фото красноречивое. И еще помню перформанс Ляшко в Администрации Президента. Затем Зеленский на іФоруме ответил. Фактически Президент определился с основным конкурентом и приведенные выше аргументы этом доказательство, на мой взгляд. Несмотря на падение рейтинга Ляшко на президентских выборах, по последним подсчетам ситуация улучшается", - написал Семенюк.

Как отмечается, сейчас заметно, что Ляшко активно захватывает свой электорат назад, попутно приобретая благосклонность избирателей других персон. Последние действия главного радикала страны восприняты обществом позитивно.

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