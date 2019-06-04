Досрочные выборы в Раду: источники рассказали о неожиданной позиции Зеленского

Проведение досрочных выборов в Верховную Раду в июле находится под угрозой, поскольку в случае непринятия нардепами закона "О публичных закупках", Центральная избирательная комиссия не успеет вовремя распечатать бюллетени.

О таком сценарии развития событий, последние две недели открыто предупреждают в ЦИК и Комитете избирателей Украины.

"Действующий закон о публичных закупках сейчас не дает возможности закупить все необходимые товары и услуги. До дня голосования осталось 55 дней, фактически мы видим, что самая критическая ситуация связана с избирательными бюллетенями, то есть у нас будет только 17 дней, чтобы закупить бюллетени… Мы готовы работать в любом режиме, чтобы эти выборы состоялись, но нам нужны инструменты, чтобы двигаться четко по процедуре", — сообщила журналистам секретарь комиссии Наталия Бернацкая.

В тоже время, по словам председателя комиссии Татьяны Слипачук, за два месяца до выборов нельзя принимать закон "с колена", поскольку нарушаются избирательные права граждан.

"Мы еще с прошлого года неоднократно обращались в парламент с просьбой принять соответствующие законы в срок", - сетует Слипачук. По ее словам, для принятия необходимых решений остался "день-два", после чего возможности для проведения тендерных процедур будут сокращаться.

В ситуации, когда закон все же не примут, дату выборов придется перенести.

Более того, по мнению собеседников "Апострофа", приближенных к команде действующего президента, в отсрочке даты выборов заинтересован и сам Владимир Зеленский.

"У него в команде по-прежнему уверены, что его избиратель – молодежь, которая на лето разъезжается кто-куда. И для того, что обеспечить максимальную явку на выборы, лучше всего перенести день голосования на начало сентября", - рассказывает "Апострофу" один из представителей парламента.

Перенос даты выборов выгоден и отдельным депутатам, в особенности тем, кто намерен попытать свое счастье на мажоритарных округах.

"Времени на избирательную кампанию осталось мало. Поэтому даже один или два дополнительных месяца на подготовку могут существенно помочь. Да и рейтинг Зеленского с каждым днем будет падать, поэтому шансы получить мандат возрастают", - рассказывает один из депутатов-мажоритарщиков.

Подробнее о возможном срыве выборов читайте в материале "Апострофа": Распустить нельзя оставить: два главных сценария на выборы 21 июля.