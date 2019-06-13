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Атака клонов: на столичном округе баллотируются братья - однофамильцы депутата Третьякова

четверг, 13 июня 2019, 11:06
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На мажоритарном округе №219 (Святошинский район, Киев) документы на регистрацию кандидатами в депутаты подали два родных брата, которые являются однофамильцами действующего народного депутата от этого округа – главы Комитета по делам ветеранов и лиц с инвалидностью Александра Третьякова.

Об этом сообщают "Факты".

Как указано в поданных документах самовыдвиженцев, Третьяков Павел Вячеславович (1971 г.р.) и Третьяков Александр Вячеславович (1989 г.р.) родились в городе Иркутск, Россия, в семье военнослужащего. В данный момент оба проживают на Троещине – в одном и том же доме в соседних квартирах.

"Два брата, которые живут в соседних квартирах на Троещине решили померяться политическими амбициями в Святошинском районе. И по странному стечению обстоятельств действующий депутат от этого округа, причем обладающий довольно большим рейтингом поддержки у местных избирателей - их однофамилец", - комментирует информацию политтехнолог Алексей Голобуцкий.

На самом деле, по словам Голобуцкого, подобная технология "двойников" - довольно распространенное явление в сфере "черных" избирательных технологий.

"Клонирование кандидатов используется на выборах, чтобы "отгрызть" несколько процентов у конкурента за счет невнимательности избирателей, или даже просто плохого зрения, например, у пожилых людей. Как правило, такие клоны не ведут избирательную кампанию, а просто присутствуют в бюллетене с единственной целью отбора голосов у рейтингового кандидата. Безусловно, на такие прецеденты нужна реакция ЦИК и правоохранителей", - отмечает политтехнолог.

Как сообщалось, кандидат-клон может быть привлечен к криминальной ответственности.

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