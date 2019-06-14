RU  UA  EN

пятница, 14 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.20
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

14 июня

17:21
Зеленский назначил командующих Нацгвардии и Госпогранслужбы
17:13
Объединенные силы националистов рассказали о целях участия в парламентских выборах
17:00
Гороскоп на завтра: Раки будут сомневаться в себе, а Весам придется поработать
16:59
Мертвые души Зеленского: назван самый коварный внутренний враг Украины
16:58
Зеленский собрался на Донбасс: подробности и дата
16:50
Рабинович рассказал, как консорциум Украины и РФ поможет снизить цену газа для населения
16:46
Топалов оригинально поздравил Тодоренко с днем рождения и пожелал ей новых детей
16:39
Что сейчас происходит с водой на побережье Одессы: появилось фото, сделанное из космоса
16:28
Итальянский клуб предложил за лидера сборной Украины солидную сумму
16:28
Июньская аномалия: появились фото и видео мощного снегопада в России
16:11
Правительство приняло важное постановление для запуска энергорынка с 1 июля
16:06
ВСУ получили новейшую версию "птички" для разведки на Донбассе: опубликовано видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Объединенные силы националистов рассказали о целях участия в парламентских выборах

пятница, 14 июня 2019, 17:13
переглянути новину українською

Объединенные силы украинских националистов идут на выборы в парламент, чтобы не допустить реванша пророссийских сил и способствовать прекращению войны на украинских условиях.

Об этом стало известно на пресс-конференции первой пятёрки объединенных сил националистов в агентстве "Интерфакс-Украина".

"Создание такого союза - принципиально новый этап развития украинской государственности. Наше объединение единственное способно противостоять реваншу пророссийских сил в парламенте, имея четкую идеологию и общее мировоззрение. В то время, когда наших оппонентов разрывают внутренние распри, у нас - единственный вектор движения", - сказал лидер партии "Свобода" и первый номер списка Олег Тягнибок.

По его словам, националистов не пугают их невысокие рейтинги в социологических исследованиях. Он отметил, что если националистов не будет в Верховной Раде, то там будет "хаос и развал".

"Рейтинги – рейтингами, но националисты должны быть в парламенте… Если мы там будем, мы сможем сбалансировать ситуацию, во-первых, мы не дадим монополизировать власть в одних руках… во-вторых, мы заставим их выполнять украинское законодательство и украинскую Конституцию, а судя по первым шагам президента и его команды, для них это не является обязательным", - сказал лидер "Свободы".

Второй номер в списке объединения, внефракционный народный депутат, лидер партии "Национальный Корпус" Андрей Билецкий сказал, что приоритетной задачей националистов в парламенте станет прекращение войны. Он подчеркнул, что достижение мира возможно только на условиях Украины.

"Каждый из присутствующих здесь, как и я, знает цену войны. За пять лет - это тысячи убитых украинских военных и гражданских. Я не хочу больше потерь, поэтому приоритетной задачей для нашего политического объединения является достижение мира. Есть два пути - капитуляция или путь борьбы. Есть большая вероятность, что в парламент попадут сторонники первого сценария. Мы объединились - чтобы не позволить продать Украину Москве", - рассказал политик.

Третий номер в списке объединенных националистов, лидер Национального движения "Дия", экс-лидер "Правого сектора", внефракционный нардеп Дмитрий Ярош заявил, что согласился участвовать в выборах в составе единой политической силы из-за сложнейшей ситуации в стране.

"В Украине идет война, нужно оставить разногласия, недоразумения, нездоровые амбиции и показать нации пример единения перед угрозой ликвидации нашей абсолютной ценности - государства", - сказал Ярош.

Четвертый номер в списке, действующий лидер "Правого сектора" Андрей Тарасенко сказал, что среди важных задач политической силы в парламенте будет декоммунизация, украинизация и проведение полноценной люстрации.

10 июня партии "Национальный Корпус", "Свобода" и "Правый Сектор", ветеранские и общественные организации приняли решение об участии во внеочередных парламентских выборах единым националистическим блоком с последующей консолидацией патриотических объединений и организаций.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Зеленский против депутатов: кто победит в битве за досрочные выборы

Кто есть кто на досрочных выборах: самая подробная информация о списках и партиях

Я не сдамся без боя: зачем Вакарчук ведет "Голос" в парламент

Выборы президента Украины - Зеленский побеждает с огромным отрывом: онлайн трансляция

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: