Объединенные силы националистов рассказали о целях участия в парламентских выборах

Объединенные силы украинских националистов идут на выборы в парламент, чтобы не допустить реванша пророссийских сил и способствовать прекращению войны на украинских условиях.

Об этом стало известно на пресс-конференции первой пятёрки объединенных сил националистов в агентстве "Интерфакс-Украина".

"Создание такого союза - принципиально новый этап развития украинской государственности. Наше объединение единственное способно противостоять реваншу пророссийских сил в парламенте, имея четкую идеологию и общее мировоззрение. В то время, когда наших оппонентов разрывают внутренние распри, у нас - единственный вектор движения", - сказал лидер партии "Свобода" и первый номер списка Олег Тягнибок.

По его словам, националистов не пугают их невысокие рейтинги в социологических исследованиях. Он отметил, что если националистов не будет в Верховной Раде, то там будет "хаос и развал".

"Рейтинги – рейтингами, но националисты должны быть в парламенте… Если мы там будем, мы сможем сбалансировать ситуацию, во-первых, мы не дадим монополизировать власть в одних руках… во-вторых, мы заставим их выполнять украинское законодательство и украинскую Конституцию, а судя по первым шагам президента и его команды, для них это не является обязательным", - сказал лидер "Свободы".

Второй номер в списке объединения, внефракционный народный депутат, лидер партии "Национальный Корпус" Андрей Билецкий сказал, что приоритетной задачей националистов в парламенте станет прекращение войны. Он подчеркнул, что достижение мира возможно только на условиях Украины.

"Каждый из присутствующих здесь, как и я, знает цену войны. За пять лет - это тысячи убитых украинских военных и гражданских. Я не хочу больше потерь, поэтому приоритетной задачей для нашего политического объединения является достижение мира. Есть два пути - капитуляция или путь борьбы. Есть большая вероятность, что в парламент попадут сторонники первого сценария. Мы объединились - чтобы не позволить продать Украину Москве", - рассказал политик.

Третий номер в списке объединенных националистов, лидер Национального движения "Дия", экс-лидер "Правого сектора", внефракционный нардеп Дмитрий Ярош заявил, что согласился участвовать в выборах в составе единой политической силы из-за сложнейшей ситуации в стране.

"В Украине идет война, нужно оставить разногласия, недоразумения, нездоровые амбиции и показать нации пример единения перед угрозой ликвидации нашей абсолютной ценности - государства", - сказал Ярош.

Четвертый номер в списке, действующий лидер "Правого сектора" Андрей Тарасенко сказал, что среди важных задач политической силы в парламенте будет декоммунизация, украинизация и проведение полноценной люстрации.

10 июня партии "Национальный Корпус", "Свобода" и "Правый Сектор", ветеранские и общественные организации приняли решение об участии во внеочередных парламентских выборах единым националистическим блоком с последующей консолидацией патриотических объединений и организаций.