Нардеп ​Третьяков призвал партию "Cлуга Народа" вместе бороться с черными технологиями

Народный депутат, председатель Комитета по делам ветеранов и лиц с инвалидностью Александр Третьяков призвал партию «Слуга народа» и ее кандидата на 219 мажоритарном округе столицы (Святошинский район) совместно бороться с черными технологиями на выборах.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Оказывается, что воевать на выборах грязными методами - с помощью «клонов» - конкуренты собираются не только со мной. О «клонах» - родных братьях Третяковых с Троещины, которые, оказывается, идут на выборы в одном округе, чтобы «поддерживать друг друга», я писал ранее. А вот в списке зарегистрированных на 219 округе кандидатов появился еще и однофамилец Николая Тищенко, которого выдвинула партия «Слуга Народа». Цель та же, что и в случае с «клонами», которых запустили против меня - «откусить» определенное количество голосов, надеясь на невнимательность избирателей. Более того, «клонируют» уже не только кандидатов, но и мимикрируют под названия рейтинговых политических сил! Так, в округе уже подал документы на регистрацию кандидат Виктор Колбун, председатель общественной организации «Слуга народа Святошин», которая, конечно же, не имеет к партии «Слуга народа» никакого отношения», - отметил Третьяков.

По его словам, все эти манипуляции задействованы, чтобы ввести в заблуждение избирателей и исказить реальные результаты голосования.

«Призываю партию «Слуга народа» и ее кандидата на 219 округе объединить усилия и совместно противодействовать черным технологиям. Подобная порочная практика должна быть прекращена. Украинское общество заинтересовано в том, чтобы выборы прошли честно, прозрачно и демократично. Потому что это, прежде всего, вопрос ценностей, которые мы должны воплощать в жизнь. И, наконец, европейского выбора Украины. Я убежден, что в честной борьбе должен победить тот, кому выразит свое доверие на избирательных участках большинство избирателей», - подчеркнул Третьяков.