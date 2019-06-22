RU  UA  EN

суббота, 22 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.05
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

22 июня

12:32
Годы летят: Притула в день своего рождения написал трогательный пост
12:20
Нардеп ​Третьяков призвал партию "Cлуга Народа" вместе бороться с черными технологиями
12:19
Назад в СССР: соцсети повеселило заявление российского Минфина
11:49
Резонансное покушение на активиста в Одессе: стало известно о скандальном решении СБУ
11:34
Ольга Сумская вспомнила свое детство в лагере и показала архивные фото
11:30
Появились фото и видео прощания с Дмитрием Тымчуком в Киеве
11:23
Звезда киевского Динамо попал в символическую сборную мира: фото
11:05
В Беларуси заметили эшелоны с военной техникой, заехавшие из России: фото
10:50
Патрульная полиция повторила перл Царева про Вторую мировую войну
10:32
Филарет написал Авакову жалобу на ПЦУ: в сети указали на забавный момент
10:27
Европейские игры-2019: когда выступают украинцы, расписание
10:25
Она была инициатором: Горбунов рассказал, как его завоевала Осадчая
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Нардеп ​Третьяков призвал партию "Cлуга Народа" вместе бороться с черными технологиями

суббота, 22 июня 2019, 12:20
переглянути новину українською

Народный депутат, председатель Комитета по делам ветеранов и лиц с инвалидностью Александр Третьяков призвал партию «Слуга народа» и ее кандидата на 219 мажоритарном округе столицы (Святошинский район) совместно бороться с черными технологиями на выборах.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Оказывается, что воевать на выборах грязными методами - с помощью «клонов» - конкуренты собираются не только со мной. О «клонах» - родных братьях Третяковых с Троещины, которые, оказывается, идут на выборы в одном округе, чтобы «поддерживать друг друга», я писал ранее. А вот в списке зарегистрированных на 219 округе кандидатов появился еще и однофамилец Николая Тищенко, которого выдвинула партия «Слуга Народа». Цель та же, что и в случае с «клонами», которых запустили против меня - «откусить» определенное количество голосов, надеясь на невнимательность избирателей. Более того, «клонируют» уже не только кандидатов, но и мимикрируют под названия рейтинговых политических сил! Так, в округе уже подал документы на регистрацию кандидат Виктор Колбун, председатель общественной организации «Слуга народа Святошин», которая, конечно же, не имеет к партии «Слуга народа» никакого отношения», - отметил Третьяков.

По его словам, все эти манипуляции задействованы, чтобы ввести в заблуждение избирателей и исказить реальные результаты голосования.

«Призываю партию «Слуга народа» и ее кандидата на 219 округе объединить усилия и совместно противодействовать черным технологиям. Подобная порочная практика должна быть прекращена. Украинское общество заинтересовано в том, чтобы выборы прошли честно, прозрачно и демократично. Потому что это, прежде всего, вопрос ценностей, которые мы должны воплощать в жизнь. И, наконец, европейского выбора Украины. Я убежден, что в честной борьбе должен победить тот, кому выразит свое доверие на избирательных участках большинство избирателей», - подчеркнул Третьяков.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Зеленский против депутатов: кто победит в битве за досрочные выборы

Кто есть кто на досрочных выборах: самая подробная информация о списках и партиях

Я не сдамся без боя: зачем Вакарчук ведет "Голос" в парламент

Выборы президента Украины - Зеленский побеждает с огромным отрывом: онлайн трансляция

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: