Выборы ОТГ: "Наш край" занял первое место в Николаевской области

"Наш край" получил наибольшую поддержку среди других политических партий на выборах в объединенных общинах Николаевской области, которые прошли 30 июня.

По данным предварительного подсчета голосов, "Наш край" получил 44 депутатских мандата.

На втором месте - Аграрная партия Украины, в которой 35 мандатов. 31 мандат получила "Батькивщина".

Со значительным отрывом четвертое место между партий заняла "Европейская Солидарность" - 14 мандатов.

Замыкает пятерку партий-лидеров политическая сила Олега Ляшко. У "Радикальной партии" в ОТГ Николаевской области 9 мандатов.

Как известно, 30 июня прошли выборы в 66 вновь объединенных территориальных общинах.

Ранее сообщалось, что по результатам выборов в ОТГ начиная с 2015 больше всего депутатов у "Батькивщины", "Солидарности" и "Нашего края".